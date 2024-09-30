Хорошая прибавка к пенсии ждет многих пенсионеров в октябре

Кроме военных пенсионеров выплаты в октябре повысят гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Кроме этого, пенсионеры, которые ранее ушли с работы, получат перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Заявления писать не нужно, Социальный фонд автоматически повысит пенсию, пишет «Прайм».