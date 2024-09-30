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Хорошая прибавка к пенсии ждет многих пенсионеров в октябре

С 1 октября многим россиянам повысят пенсионные выплаты.

Источник: Krasnoyarskmedia

В октябре не будет общей индексации пенсии для всех пенсионеров, но многие из них все равно получат хорошую прибавку к выплатам, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Солидная прибавка к пенсии ждет военных пенсионеров, им проиндексируют выплаты на 5,1%, рассказала эксперт. Она отметила, что военные пенсии полагаются не только бывшим военнослужащим, но также сотрудникам ФСБ, Росгвардии, МВД, ФСИН и других силовых ведомств.

Всего повышение затронет более 2,7 граждан России, добавила Иванова-Швец. Размер прибавки к пенсии у военных пенсионеров будет разным, потому что это зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия объяснила она.

Кроме военных пенсионеров выплаты в октябре повысят гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Кроме этого, пенсионеры, которые ранее ушли с работы, получат перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Заявления писать не нужно, Социальный фонд автоматически повысит пенсию, пишет «Прайм».