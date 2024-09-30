Хорошая прибавка к пенсии ждет многих пенсионеров в октябре

В октябре не будет общей индексации пенсии для всех пенсионеров, но многие из них все равно получат хорошую прибавку к выплатам, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Всего повышение затронет более 2,7 граждан России, добавила Иванова-Швец. Размер прибавки к пенсии у военных пенсионеров будет разным, потому что это зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия объяснила она.
Кроме военных пенсионеров выплаты в октябре повысят гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Кроме этого, пенсионеры, которые ранее ушли с работы, получат перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Заявления писать не нужно, Социальный фонд автоматически повысит пенсию, пишет «Прайм».