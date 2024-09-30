Комендантский час начинает действовать в Иркутской области с 1 октября

В Иркутской области начиная с 1 октября и на весь зимний период будет действовать комендантский час. Как сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа, дети и подростки с десяти вечера и до шести утра должны находиться за пределами дома только в сопровождении официальных представителей: опекуны, родители.