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Во Владивостоке на Дне тигра росгвардейцы помогли найти потерявшегося ребёнка

Девочку нашли в течение нескольких минут.

Источник: Управление Росгвардии по Приморскому краю

В ходе празднования Дня тигра во Владивостоке сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся девочку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморью.

Во время мероприятия на набережной Цесаревича к росгвардейцам, которые работали совместно с другими правоохранительными службами, обратилась встревоженная женщина. Она сообщила, что в потоке людей потеряла восьмилетнюю дочь.

Опираясь на признаки, указанные матерью, стражи порядка оперативно обнаружили девочку на детской площадке. Отмечается, что за время праздника подобные происшествия произошли еще дважды — дети были найдены в считанные минуты.

Напомним, в пригороде Владивостока сотрудники Росгвардии обнаружили оставленного без присмотра малолетнего мальчика. Инцидент произошел на улице Лермонтова, куда росгвардейцы выехали по сообщению от местных жителей, которые заметили одинокого малыша на детской площадке.