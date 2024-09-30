Во Владивостоке на Дне тигра росгвардейцы помогли найти потерявшегося ребёнка

В ходе празднования Дня тигра во Владивостоке сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся девочку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморью.
Во время мероприятия на набережной Цесаревича к росгвардейцам, которые работали совместно с другими правоохранительными службами, обратилась встревоженная женщина. Она сообщила, что в потоке людей потеряла восьмилетнюю дочь.
Опираясь на признаки, указанные матерью, стражи порядка оперативно обнаружили девочку на детской площадке. Отмечается, что за время праздника подобные происшествия произошли еще дважды — дети были найдены в считанные минуты.
Напомним, в пригороде Владивостока сотрудники Росгвардии обнаружили оставленного без присмотра малолетнего мальчика. Инцидент произошел на улице Лермонтова, куда росгвардейцы выехали по сообщению от местных жителей, которые заметили одинокого малыша на детской площадке.