Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: На водопроводе по улице Большой обустраивается закольцовка — это повысит надежность его работы

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук проверил, как проходит реконструкция водопровода вдоль домов по улице Большой, 93−103. Протяженность ремонтируемого участка — 622,5 метра. Работы проводят специалисты МУП «Водоканал» методом горизонтально-направленного бурения. Предусмотрены устройство 11 котлованов и установка 8 водопроводных колодцев. Решение провести здесь масштабный ремонт было принято в связи с высокой аварийностью водопровода на этом участке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Это очень важный объект для тысяч жителей, которые живут в этом микрорайоне. Реконструкция водопровода предполагает устройство закольцовки, которая повысит надежность водоснабжения потребителей. В случае какого-либо повреждения на одном из участков сети вода будет подаваться в квартиры. Ремонт проходит на средства МУП “Водоканал”. Это более 20 миллионов рублей. Работы на этом участке полностью завершатся до 1 ноября», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также глава города добавил, что в соответствии с планами ремонтной кампании 2024 года, силами МУП Хабаровска «Водоканал» будет выполнен капитальный ремонт и реконструкция участков водопроводных сетей общей протяженностью 11,4 км.
«Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин дал поручение контролировать подготовку коммунальных сетей к началу отопительного сезона. Работы по ремонту водопроводов и тепломагистралей идут во всех районах города для того, чтобы горожане могли получать качественные услуги тепло— и водоснабжения для комфортного проживания», — сказал Сергей Кравчук.