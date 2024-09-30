Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: На водопроводе по улице Большой обустраивается закольцовка — это повысит надежность его работы

«Это очень важный объект для тысяч жителей, которые живут в этом микрорайоне. Реконструкция водопровода предполагает устройство закольцовки, которая повысит надежность водоснабжения потребителей. В случае какого-либо повреждения на одном из участков сети вода будет подаваться в квартиры. Ремонт проходит на средства МУП “Водоканал”. Это более 20 миллионов рублей. Работы на этом участке полностью завершатся до 1 ноября», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.