Десятки домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления

В Новосибирске продолжается запуск отопительного сезона. По данным портала «Мой Новосибирск», без тепла по-прежнему остаются десятки жилых домов на левом берегу города. Карта подключений на ресурсе отображает порядка двух сотен адресов, где отсутствует отопление.
Коммунальное жилищно-эксплутационное предприятие «Горский» объясняет ситуацию отсутствием необходимых параметров в тепловом контуре указанных домов. В официальном сообщении КЖЭК «Горский» признается невозможность немедленного возобновления отопления, жителей просят набраться терпения.
Ситуация осложняется проблемами с теплоснабжением и на правом берегу города. Жители улицы Трикотажной продолжают испытывать неудобства из-за отсутствия тепла, однако Сибирская генерирующая компания («СГК») заявила о планируемом возобновлении подачи тепла к восьми часам вечера. Задержка объясняется обнаружением дефектов на теплосетях, возникших при запуске теплоносителя высокой температуры. В «СГК» сообщили о замене 100 метров поврежденных труб на улице Трикотажной, завершение ремонтных работ ожидается к вечеру 29 сентября.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что электрички в Новосибирске переходят на зимнее расписание.