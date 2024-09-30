Десятки домов на левом берегу Новосибирска остаются без отопления

Ситуация осложняется проблемами с теплоснабжением и на правом берегу города. Жители улицы Трикотажной продолжают испытывать неудобства из-за отсутствия тепла, однако Сибирская генерирующая компания («СГК») заявила о планируемом возобновлении подачи тепла к восьми часам вечера. Задержка объясняется обнаружением дефектов на теплосетях, возникших при запуске теплоносителя высокой температуры. В «СГК» сообщили о замене 100 метров поврежденных труб на улице Трикотажной, завершение ремонтных работ ожидается к вечеру 29 сентября.