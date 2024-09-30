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Проблемные соцобъекты приводят в порядок в Хабаровском крае

В Хабаровском крае создан Атлас проблемных объектов, куда включены дворы, соцобъекты, территории которые нуждаются в обновлении и ремонте.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, власти региона в первую очередь уделяют внимание таким сферам деятельности, как образовательная, медицинская и культурная. Во время рабочих поездок по муниципальным образованиям края Дмитрий Демешин дал поручения по ремонту школ, больниц, объектов культуры.

На ремонт школ в селах Князе-Волконское, Ильинка, рабочем поселке Переяславка и городе Комсомольске-на-Амуре было выделено дополнительное финансирование в сумме 147 миллионов рублей. Глав региона встретился с родителя в селе Ильинка и обсудил с ними ремонт местной школы. Чтобы решить эту проблему регион заручился поддержкой федеральных властей в решении вопроса с помощью средств единой президентской субсидии. На ремонт и оснащение было выделено более 70 миллионов рублей. Ремонт уже начался, завершить его намерены до марта 2025 года.

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