Проблемные соцобъекты приводят в порядок в Хабаровском крае

На ремонт школ в селах Князе-Волконское, Ильинка, рабочем поселке Переяславка и городе Комсомольске-на-Амуре было выделено дополнительное финансирование в сумме 147 миллионов рублей. Глав региона встретился с родителя в селе Ильинка и обсудил с ними ремонт местной школы. Чтобы решить эту проблему регион заручился поддержкой федеральных властей в решении вопроса с помощью средств единой президентской субсидии. На ремонт и оснащение было выделено более 70 миллионов рублей. Ремонт уже начался, завершить его намерены до марта 2025 года.