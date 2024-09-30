«СКА-Хабаровск» удержал победный счёт в матче с «Тюменью»

«СКА-Хабаровск» в 12-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги продолжил серию без поражений и добыл важную победу над нынешним аутсайдером «Тюменью» со счётом 2:1. Оттолкнувшись от дна турнирной таблицы, армейцы набирают 15 очков и поднимаются в середину списка, деля с «Соколом» 11-ю и 12-ю строчки, при этом у «Ротора» на балл меньше и матч в запасе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Красно-синие игру с «Тюменью» начали на высшем уровне, их преимущество было тотальным — гости из-под такого прессинга крайне редко убегали в нерезультативные контратаки. Открыть счёт мог Рамазан Гаджимурадов, чрезвычайно активный в этом матче, но его удар приняла на себя перекладина. Вскоре после его же удара голкипер сибиряков Евгений Гошев не без труда перевёл мяч на угловой, и после подачи Рамазан забил — но судьи гол отменили, «вне игры».
— Старания Гаджимурадова вознаградились на 38-й минуте, его навес в штрафную Камран Алиев головой сделал голевой передачей, 1:0, — отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — На 45-й минуте Артём Симонян от души приложился метров с 25, и мяч влетел в тот же самый угол, что ранее после удара Алиева.
Во втором тайме Николай Поярков вынужденно остановил убегающего на рандеву с Имамовым тюменского легионера Оливье Кенфака недозволенным приёмом, получил «красную», и картина матча кардинально изменилась. «СКА-Хабаровск» перешёл на игру вторым номером, тем не менее, убегая в контратаки, но у ворот Ислама Имамова становилось всё жарче, и на 88-й минуте Давид Шавлохов минимизировал добытое в первой половине матча преимущество. Казалось, гости вот-вот сравняют счёт, но финальный свисток оставил победу за дальневосточниками.
— Первый тайм очень понравился, было доминирование, много моментов, но во втором мы на бильярдном столе умудрились лужу найти, как в том фильме, — сказал после игры главный тренер армейцев Алексей Поддубский. — Хорошо, что устояли, ребята молодцы. Фол Пояркова был оправдан, там соперник выходил один в один, и я считаю, что Николай поступил правильно. Вот только то напряжение, что было в конце — сравнимо с потерей пяти лет жизни.
Также рулевой «СКА-Хабаровска» оценил матч на Кубок России, который красно-синие проиграли с минимальным счётом. Алексей Поддубский заявил, что хотели побеждать, но, к сожалению, не получилось, и это даёт возможность сконцентрироваться на первенстве. В следующем матче с «Уфой» хабаровчанам не помогут Поярков и Першин, получивший перебор жёлтых карточек, но тренер не считает, что это проблема: скамейка запасных у нас большая.