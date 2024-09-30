«СКА-Хабаровск» удержал победный счёт в матче с «Тюменью»

— Первый тайм очень понравился, было доминирование, много моментов, но во втором мы на бильярдном столе умудрились лужу найти, как в том фильме, — сказал после игры главный тренер армейцев Алексей Поддубский. — Хорошо, что устояли, ребята молодцы. Фол Пояркова был оправдан, там соперник выходил один в один, и я считаю, что Николай поступил правильно. Вот только то напряжение, что было в конце — сравнимо с потерей пяти лет жизни.