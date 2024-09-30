В Приморье ожидается холодный и дождливый вторник

Первый день октября в Приморье, по данным портала «Примгидромет», будет ненастным. В грядущий вторник в крае ожидаются дожди и похолодание, сообщает ИА PrimaMedia.
Во вторник, 1 октября, в Приморье практически повсеместно пройдут дожди разной интенсивности. Начнется похолодание. Температура ночью составит +4…+10 °C, на востоке +11…+15 °C, днем +7…+13 °C, на востоке +14…+20 °C.
Во Владивостоке завтра пасмурно, временами дождь, сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток составит +9…+13 °C.
Напомним, в Приморье 30 сентября погодные условия будут сформированы полем пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», ожидается преимущественно сухая погода. Ветер ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного южного. Ветер южный умеренный, температура воздуха днем +20…+25°C.