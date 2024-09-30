В Хабаровске прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека

В Индустриальном районе Хабаровска прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека. Праздничную программу «У природы нет плохой погоды» провели в Доме культуры для молодежи и населения. Для граждан старшего поколения коллективы района подготовили музыкальные номера: исполнили песни из известных кинофильмов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Много теплых слов прозвучало в адрес наших гостей с пожеланием доброго здоровья, мирного неба, хорошего настроения и активного долголетия. Особая благодарность — коллективу Дома культуры для молодежи и населения за проведение праздничного мероприятия», — сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом.
Напомним, что Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Этот праздник символизирует уважение к старшему поколению.