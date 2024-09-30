Суд решил оставить экс-руководителя пермского ЗиДа в колонии

Суд решил оставить экс-руководителя пермского завода имени Дзержинского (ЗиД) в колонии, пишет «Новый компаньон».
Речь о Егоре Заворохине, отбывающем срок за хищение средств предприятия. Его защитник подавал апелляцию с целью заменить оставшийся срок на более мягкое наказание. Возражение выразил представитель прокуратуры. Адвокат аргументировал жалобу в том числе тем, что Заворохин отбыл необходимый срок, выплачивает долг, не подвергается взысканиям.
Пермский краевой суд учёл указанные положительные данные о Заворохине, однако, отклонил апелляционную жалобу. У защиты есть шанс добиться смягчения наказания в кассационном порядке.
Напомним, экс-руководитель Егор Заворохин осуждён в 2019 году с двумя сообщниками. Их признали виновными в хищении 144 миллионов рублей из средств завода имени Дзержинского.