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Суд решил оставить экс-руководителя пермского ЗиДа в колонии

Адвокат просил смягчить наказание.

Источник: Аргументы и факты

Суд решил оставить экс-руководителя пермского завода имени Дзержинского (ЗиД) в колонии, пишет «Новый компаньон».

Речь о Егоре Заворохине, отбывающем срок за хищение средств предприятия. Его защитник подавал апелляцию с целью заменить оставшийся срок на более мягкое наказание. Возражение выразил представитель прокуратуры. Адвокат аргументировал жалобу в том числе тем, что Заворохин отбыл необходимый срок, выплачивает долг, не подвергается взысканиям.

Пермский краевой суд учёл указанные положительные данные о Заворохине, однако, отклонил апелляционную жалобу. У защиты есть шанс добиться смягчения наказания в кассационном порядке.

Напомним, экс-руководитель Егор Заворохин осуждён в 2019 году с двумя сообщниками. Их признали виновными в хищении 144 миллионов рублей из средств завода имени Дзержинского.