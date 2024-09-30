Суд решил оставить экс-руководителя пермского ЗиДа в колонии

Речь о Егоре Заворохине, отбывающем срок за хищение средств предприятия. Его защитник подавал апелляцию с целью заменить оставшийся срок на более мягкое наказание. Возражение выразил представитель прокуратуры. Адвокат аргументировал жалобу в том числе тем, что Заворохин отбыл необходимый срок, выплачивает долг, не подвергается взысканиям.