Трентон
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 30 сентября на 4-х улицах Новосибирска запрещена парковка

С 30 сентября на 4-х улицах Центрального округа Новосибирска будут ведены временные ограничения на парковку.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением уборки улиц в ночное время. Запрет будет длиться с 00:30 до 7:00. Парковка будет ограничена в указанное время на следующих улицах города:

Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до улицы 1905 года;Некрасова от ул. Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;Ольги Жилиной от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до улицы Гоголя.

В местах ограничения будут установлены специальные знаки с надписью «Работает эвакуатор», а также информационная табличка со временем ограничения.

В мэрии Новосибирска призывают водителей быть внимательными на дороги и обращать внимание на знаки и информационные щиты.

В Новосибирске на улице Кочубея на год вводят ограничения для автомобильного транспорта. Читайте в материале МК в Новосибирске.

ГИБДД