С 30 сентября на 4-х улицах Новосибирска запрещена парковка

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с проведением уборки улиц в ночное время. Запрет будет длиться с 00:30 до 7:00. Парковка будет ограничена в указанное время на следующих улицах города:
Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до улицы 1905 года;Некрасова от ул. Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;Ольги Жилиной от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до улицы Гоголя.
В местах ограничения будут установлены специальные знаки с надписью «Работает эвакуатор», а также информационная табличка со временем ограничения.
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