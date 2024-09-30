«Госуслуги» будут предупреждать россиян о новых кредитах

Кроме того, она озвучила ещё одну важную меру — в рамках борьбы с мошенническими действиями, российские банки на законодательном уровне обяжут оперативно передавать данные о новых клиентах в Бюро кредитных историй. В настоящее время с эти не всё гладко и временной лаг затягивается на несколько дней.