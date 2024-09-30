«Госуслуги» будут предупреждать россиян о новых кредитах

Центральный банк России совместно с федеральным министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно работают над новой функцией уведомления граждан об оформлении на на них нового кредита через «Госуслуги». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, данная мера должна помочь в борьбе с электрогенными мошенниками.
— Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал госуслуг, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Международном банковском форуме.
Кроме того, она озвучила ещё одну важную меру — в рамках борьбы с мошенническими действиями, российские банки на законодательном уровне обяжут оперативно передавать данные о новых клиентах в Бюро кредитных историй. В настоящее время с эти не всё гладко и временной лаг затягивается на несколько дней.
Напомним, что с 1 марта 2025 года россиянам будет доступна возможность запретить себе брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Чтобы это сделать, будет необходимо обратиться в МФЦ или подать соответствующее заявление через портал госуслуг. Снять ограничения, как и вновь его потребовать, станет возможно неограниченное количество раз.