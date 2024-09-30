Россиянам захотели разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

Так, изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни, сказано в пояснительной записке.