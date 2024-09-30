Пенсионеры и инвалиды могут бесплатно посетить новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило открыл бесплатный вход для пенсионеров и инвалидов с 30 сентября 2024. Дело в том, что учреждение присоединилось сразу к двум декадам: пожилого человека и инвалидов.
Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.
Бесплатно пройти могут представители старшего поколения: женщины от 55 лет, мужчины от 60. На входе посетителей просят предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту.
Также не платить за вход могут инвалиды всех групп. Им тоже необходимо при себе иметь подтверждающий документ.
Отмечается, что акция действует до 23 октября 2024 года.