Память героя Игоря Груднова увековечена на карте Хабаровска

В Хабаровске торжественно открыли улицу имени Игоря Сергеевича Груднова, Героя России и генерал-полковника, чья жизнь и служба были неразрывно связаны с обеспечением безопасности нашей страны. Память о нём теперь хранится не только в сердцах людей, но и на карте города. В новом микрорайоне состоялась церемония открытия улицы и мемориальной доски, установленной на фасаде жилого дома, сообщает «АиФ-Дальинформ».