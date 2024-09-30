Память героя Игоря Груднова увековечена на карте Хабаровска

В Хабаровске торжественно открыли улицу имени Игоря Сергеевича Груднова, Героя России и генерал-полковника, чья жизнь и служба были неразрывно связаны с обеспечением безопасности нашей страны. Память о нём теперь хранится не только в сердцах людей, но и на карте города. В новом микрорайоне состоялась церемония открытия улицы и мемориальной доски, установленной на фасаде жилого дома, сообщает «АиФ-Дальинформ».
На мероприятии, организованном в честь Груднова, присутствовали представители разных уровней власти и военных структур. Среди участников были вдова героя Светлана Груднова, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, исполняющий обязанности мэра города Вадим Ворада, секретарь Хабаровской епархии отец Николай и генерал-лейтенант Игорь Семиляк, временно исполняющий обязанности командующего Восточным округом Росгвардии. Не остались в стороне и жители микрорайона, военнослужащие, представители регионального застройщика и сотрудники национальной гвардии.
Генерал-лейтенант Семиляк в своей приветственной речи подчеркнул вклад Игоря Груднова в обеспечение внутренней безопасности России, отметив, что вся его карьера была примером для новых поколений военных. «Игорь Сергеевич не просто исполнял свой долг, он был образцом офицерской чести и преданности Родине», — добавил Семиляк, поблагодарив всех, кто участвовал в подготовке мероприятия.
Памятная церемония включала возложение цветов к мемориальной доске и торжественный марш военнослужащих под звуки военного оркестра, исполнившего «Прощание славянки». Музыкальная программа завершила официальную часть события, но на этом празднование не закончилось: жители смогли посетить музейную экспозицию с личными вещами Игоря Груднова и полюбоваться выставкой военной техники. Для детей были организованы конкурсы с сладкими подарками.
Особое внимание уделили книге «Товарищ генерал», которую Светлана Груднова вручила почётным гостям. Эта книга рассказывает об Игоре Груднове не только как о командующем и герое, но и как о человеке, который был верен своим принципам, семье и Родине до самого конца.
Груднов, возглавлявший Восточный округ Росгвардии с 2016 по 2018 годы, прославился своим участием в боевых действиях на Северном Кавказе, где неоднократно был ранен, но продолжал командовать войсками. Его мужество и преданность не раз были отмечены, и в 2000 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.
После официальной части мероприятия состоялась торжественная передача ключей от новых квартир первым жителям микрорайона — женам участников СВО. Генерал-майор Михаил Романов лично поздравил новосёлов.