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Молодая прокурор из Бердска получила погоны юриста 3 класса

Первый классный чин вручил главный прокурор города.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Молодой специалист из Бердска получила первоначальный классный чин и погоны. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации молодому специалисту прокуратуры города Бердска присвоен первоначальный классный чин, — говорится в заявлении областной прокуратуры.

Погоны 3 класса получила помощник прокурора города Юлия Калинина. С новым достижением девушку поздравил прокурор Бердска Аркадий Козлов.

Он пожелал девушке профессиональных успехов и больше новых достижений по службе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о назначении Дмитрия Богомолова министром строительства Новосибирской области.

Прокуратура