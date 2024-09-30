Молодая прокурор из Бердска получила погоны юриста 3 класса

Молодой специалист из Бердска получила первоначальный классный чин и погоны. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации молодому специалисту прокуратуры города Бердска присвоен первоначальный классный чин, — говорится в заявлении областной прокуратуры.
Погоны 3 класса получила помощник прокурора города Юлия Калинина. С новым достижением девушку поздравил прокурор Бердска Аркадий Козлов.
Он пожелал девушке профессиональных успехов и больше новых достижений по службе.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о назначении Дмитрия Богомолова министром строительства Новосибирской области.