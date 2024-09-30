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В Новосибирске с водителя взыскали 125 тысяч рублей за превышение скорости

Он оплатил долги по 122 исполнительным производствам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске приставы взыскали со злостного нарушителя ПДД 125 800 рублей по 121 исполнительному производству. Об этом рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

— Изначально на 43-летнего водителя за нарушение скоростного режима возбудили 61 исполнительное производство. Он долги не оплачивал. У должника арестовали банковские счет, запретили регистрировать принадлежащий ему автомобиль Subaru Legacy, — говорится в сообщении судебных приставов.

Так как водитель в срок не оплатил задолженность, ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В общей сложности ему пришлось платить по 122 исполнительным производствам, внеся сумму 125 800 рублей.

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