В Новосибирске с водителя взыскали 125 тысяч рублей за превышение скорости

В Новосибирске приставы взыскали со злостного нарушителя ПДД 125 800 рублей по 121 исполнительному производству. Об этом рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.
— Изначально на 43-летнего водителя за нарушение скоростного режима возбудили 61 исполнительное производство. Он долги не оплачивал. У должника арестовали банковские счет, запретили регистрировать принадлежащий ему автомобиль Subaru Legacy, — говорится в сообщении судебных приставов.
Так как водитель в срок не оплатил задолженность, ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В общей сложности ему пришлось платить по 122 исполнительным производствам, внеся сумму 125 800 рублей.