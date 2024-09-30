Свирепый шторм и ливень ударят по Владивостоку — известна точная дата

Так, по данным сайта, непогода будет бушевать в столице ДФО уже завтра, 1 октября. Дождь начнется в ночное время и сохранится до 16:00. За сутки ожидается до 15 мм. осадков. Также завтра ожидается сильный ветер, порывы будут достигать до 20 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к шторму. В связи с непогодой в городе могут наблюдаться разрушения. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов.