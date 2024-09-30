Ветстанции Иркутской области передадут для бойцов СВО восемь служебных автомобилей

«Первой к акции по сбору техники по проекту “Все для Победы!”, которую проводит Иркутское региональное отделение Общероссийского народного фронта, присоединилась Усть-Илимская ветеринарная станция», — рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин. В конце прошлого года ветеринары отправили для бойцов-сибиряков на СВО служебный автомобиль УАЗ.
Уже в марте этого года по договору пожертвования, заключенного с ОНФ, Тулунская ветеринарная станция передала бортовой автомобиль УАЗ-фермер, а летом — УАЗ Патриот, сообщает пресс-служба Правительства региона. В октябре на такой же машине отправится к месту службы в зону СВО водитель Зиминской ветеринарной станции Максим Дудкин, которому передан служебный автомобиль Зиминской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ).
Кроме того, для обеспечения деятельности воинских частей на территории новых субъектов Российской Федерации сейчас готовятся к передаче служебный автотранспорт повышенной проходимости, принадлежащий Ангарской ветеринарной станции, и три автомобиля Черемховской СББЖ. Иван Лобыцин также добавил, что перед отправкой в зону СВО, все автомашины загружают гуманитарной помощью, которую собирают для земляков жители Приангарья.