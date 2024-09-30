Ветстанции Иркутской области передадут для бойцов СВО восемь служебных автомобилей

Уже в марте этого года по договору пожертвования, заключенного с ОНФ, Тулунская ветеринарная станция передала бортовой автомобиль УАЗ-фермер, а летом — УАЗ Патриот, сообщает пресс-служба Правительства региона. В октябре на такой же машине отправится к месту службы в зону СВО водитель Зиминской ветеринарной станции Максим Дудкин, которому передан служебный автомобиль Зиминской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ).