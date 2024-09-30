Игорь Кобзев провел прием по личным вопросам в Слюдянке

На встречу к главе региона пришли участники общества инвалидов Нина Земляничкина и Галина Горбунова. Они обратились к Губернатору от имени инвалидов I группы, которые получают процедуры гемодиализа в Иркутске.
«Процедуру наши инвалиды проходят три раза в неделю. Сеанс около четырех часов. Добираться каждый раз домой из Иркутска становится сложнее в силу возраста и заболевания. Есть ли возможность открыть отделение гемодиализа здесь у нас?», — спросили женщины.
Игорь Кобзев дал поручение министерству здравоохранения Иркутской области проработать с представителями Республики Бурятия вопрос открытия отделения для лечения жителей Слюдянского и Кабанского районов.
Еще одна участница личной встречи — мать добровольца, участника специальной военной операции Виктория Русанова. Около двух лет назад ее сын ушел на фронт. Все это время при совете женщин Слюдянского района она участвует в волонтерском движении — сборе гуманитарной помощи. Женщина сообщила главе региона, что ее сын пропал без вести, что сильно подорвало ее силы. После беседы принято решение оказать содействие Виктории Русановой в реабилитации в одном из региональных центров, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Гартованная обратилась к Губернатору в содействии в поиске отца — бойца СВО. Девушка рассказала, что мужчина настоял, чтобы его приняли в ряды военнослужащих и отправили на фронт, хотя получил отказ из-за состояния здоровья. Семья поддерживала связь с ним, но вот уже три месяца от него нет известий. Светлана Гартованная обратилась к Губернатору с просьбой помочь в поиске родного человека.
«Проговорил со Светланой и Викторией. Будем надеяться, что с их родными все хорошо. Связался с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Светланой Семеновой с просьбой оказать всестороннюю помощь в поиске», — прокомментировал Игорь Кобзев.