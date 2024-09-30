Игорь Кобзев провел прием по личным вопросам в Слюдянке

Еще одна участница личной встречи — мать добровольца, участника специальной военной операции Виктория Русанова. Около двух лет назад ее сын ушел на фронт. Все это время при совете женщин Слюдянского района она участвует в волонтерском движении — сборе гуманитарной помощи. Женщина сообщила главе региона, что ее сын пропал без вести, что сильно подорвало ее силы. После беседы принято решение оказать содействие Виктории Русановой в реабилитации в одном из региональных центров, сообщает пресс-служба главы региона.