Набирайте воду: названы даты отключения ХВС во Владивостоке

Октябрь во Владивостоке начался с отключений холодной воды, которые ожидаются на этой и следующей неделе. По информации пресс-службы «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать из-за планового ремонта.
В среду, 2 октября, холодной воды не будет с 9:00 до 22:00 в селе Воль-Надеждинское, а также в поселках Де-Фриз, Зима Южная, Новый, Прохладное и Шмидтовка.
На следующей неделе 9 октября ХВС не будет с 9:00 до 17:00. Без воды останутся жители домов на проспекте Красного Знамени, 114−156 В, Шилкинской, 19.
Следующие отключения пройдут 10 октября. С 9:00 до 17:00 холодная будет отсутствовать в домах на проспекте 100-летия Владивостока, 78, 80, 82, 843 84а, Бородинской, 9а, Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, Русской, 50, а до 18:00 — на Верхнепортовой, 9, 9а, 11, 46, 64, 64а, 68.