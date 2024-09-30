Омичи разобрали почти все билеты на игру «Авангарда» против «Сибири»

Омский «Авангард» продал практически все билеты на сегодняшний матч против «Сибири». Свободны пока только верхние ярусы. Стоимость оставшихся билетов составляет от 290 до 2 290 рублей.
Напомним, игра состоится в 19:30 по омскому времени. С начала регулярного чемпионата команды встречаются уже в третий раз. Первый матч состоялся в Омске, победа в нём осталась за «Авангардом».
В гостях в Новосибирске «ястребы» впервые в сезоне проиграли в основное время и с этим поражением у омичей началась полоса неудач. С 11 сентября омичи не одержали ни одной победы.
После седьмого поражения команда обратилась к болельщикам, где объяснила, что отставок в тренерском штабе ожидать не стоит, потому что проблему это не решит. «Ястребы» пообещали работать ещё усерднее и биться в каждой игре за город и за болельщиков.