Медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» побывала в Красноярске

Участник экспедиции провели встречу с главой регионального фонда «Защитники Отечества» Александром Украинцевым и обсудили совместные планы работы. В этом году маршрут медиаэкспедиции пройдет через территории России и Монголии с 21 сентября по 12 октября 2024 года.