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Медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» побывала в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международная медиаэкспедиция на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «ПОБЕДА» — «Победа в наших сердцах» в выходные добралась до Красноярска.

В состав экспедиции вошли представители филиала фонда «Защитники Отечества» Ханты-Мансийского автономного округа, фотографы.

Участник экспедиции провели встречу с главой регионального фонда «Защитники Отечества» Александром Украинцевым и обсудили совместные планы работы. В этом году маршрут медиаэкспедиции пройдет через территории России и Монголии с 21 сентября по 12 октября 2024 года.

Медиаэкспедиция проводится на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 с 2016 года. Цель проекта — сохранение и распространение исторической правды о Второй мировой войне, недопущение фальсификации истории, развитие международного гуманитарного сотрудничества.

В 2025 году запланирован памятный автопробег по городам-Героям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.