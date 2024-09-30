Медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» побывала в Красноярске

В состав экспедиции вошли представители филиала фонда «Защитники Отечества» Ханты-Мансийского автономного округа, фотографы.
Участник экспедиции провели встречу с главой регионального фонда «Защитники Отечества» Александром Украинцевым и обсудили совместные планы работы. В этом году маршрут медиаэкспедиции пройдет через территории России и Монголии с 21 сентября по 12 октября 2024 года.
Медиаэкспедиция проводится на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 с 2016 года. Цель проекта — сохранение и распространение исторической правды о Второй мировой войне, недопущение фальсификации истории, развитие международного гуманитарного сотрудничества.
В 2025 году запланирован памятный автопробег по городам-Героям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.