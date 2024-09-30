В Иркутской области проверят системы оповещения 2 октября

В Иркутской области 2 октября пройдет повсеместная проверка систем оповещения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, такое тестирование необходимо для подготовки и исправной работы средств оповещений населения при чрезвычайных ситуациях.
— Включение электросирен, уличных громкоговорителей и передача информации по радио и телевидению запланировано в период с 10.00 до 12.00, — пишет информационное агентство.
Сибиряков просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий так, как это только проверка. Проведение тестирования позволит найти и устранить недочеты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе идет строительство нового жилья для переселения жителей из аварийного.