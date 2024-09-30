В Иркутской области проверят системы оповещения 2 октября

В Иркутской области 2 октября пройдет повсеместная проверка систем оповещения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, такое тестирование необходимо для подготовки и исправной работы средств оповещений населения при чрезвычайных ситуациях.