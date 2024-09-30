Трентон
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области проверят системы оповещения 2 октября

Проверка необходима для исправной работы систем на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 2 октября пройдет повсеместная проверка систем оповещения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, такое тестирование необходимо для подготовки и исправной работы средств оповещений населения при чрезвычайных ситуациях.

— Включение электросирен, уличных громкоговорителей и передача информации по радио и телевидению запланировано в период с 10.00 до 12.00, — пишет информационное агентство.

Сибиряков просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий так, как это только проверка. Проведение тестирования позволит найти и устранить недочеты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе идет строительство нового жилья для переселения жителей из аварийного.

связь