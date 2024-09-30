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Движение по путепроводу в районе Северного шоссе перекрыто

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 сентября движение по путепроводу с ул. Авиаторов через Северное шоссе в микрорайон Солонцы-2 перекрыто.

Источник: Соцсети

Дело в том, что «Управление капитального строительства» предъявило замечания по качеству дорожного полотна подрядчику — ООО «КДСК», сообщает Департамент градостроительства администрации Красноярска.

О дате завершения работ ничего неизвестно.