Движение по путепроводу в районе Северного шоссе перекрыто

Дело в том, что «Управление капитального строительства» предъявило замечания по качеству дорожного полотна подрядчику — ООО «КДСК», сообщает Департамент градостроительства администрации Красноярска.
О дате завершения работ ничего неизвестно.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 сентября движение по путепроводу с ул. Авиаторов через Северное шоссе в микрорайон Солонцы-2 перекрыто.
Дело в том, что «Управление капитального строительства» предъявило замечания по качеству дорожного полотна подрядчику — ООО «КДСК», сообщает Департамент градостроительства администрации Красноярска.
О дате завершения работ ничего неизвестно.