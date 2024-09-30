Хабаровск чествует «Золотые» и «Бриллиантовые» семейные пары

«2024 год объявлен Годом семьи, и сегодня мы чествуем тех, кто является истинным примером для подрастающего поколения. Эти союзы показывают, как сохранить тепло и гармонию в семье на протяжении многих лет. Это не только личные достижения, но и вклад в общественное развитие», — отметил председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.