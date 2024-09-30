Хабаровск чествует «Золотые» и «Бриллиантовые» семейные пары

В Хабаровске состоялась торжественная церемония вручения памятных знаков «Золотая пара» и «Бриллиантовая пара», которыми отметили семейные пары, прожившие в браке 50 и 60 лет. Это событие стало особенным для 17 хабаровских семей, которых чествовали за их вклад в сохранение семейных ценностей и укрепление института брака, сообщает администрация города.
Награды были учреждены мэром города как символ уважения к парам, которые сумели пронести через десятилетия любовь, преданность и уважение друг к другу. Памятные знаки стали знаком признания не только для юбиляров, но и для трудовых династий, в которых несколько поколений посвятили себя одной профессии.
«2024 год объявлен Годом семьи, и сегодня мы чествуем тех, кто является истинным примером для подрастающего поколения. Эти союзы показывают, как сохранить тепло и гармонию в семье на протяжении многих лет. Это не только личные достижения, но и вклад в общественное развитие», — отметил председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
Кроме «Золотой» и «Бриллиантовой» пары, были вручены и знаки отличия для представителей трудовых династий, таких как «Педагогическая династия» и «Творческая династия». Эти семьи продолжают передавать профессиональные традиции из поколения в поколение, сохраняя преемственность и культурные ценности.