В Роспотребнадзоре жителям Красноярска рассказали, как выбрать масло для салатов и жарки. Главное отличие рафинированного и нерафинированного масла в том, что нерафинированное сохраняет полезные вещества. Оно совсем не подходит для жарки, так как при горении начинает окисляться и гореть. Поэтому масло с запахом лучше всего добавлять в салаты.