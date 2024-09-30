В Роспотребнадзоре жителям Красноярска рассказали, как выбрать масло для салатов и жарки. Главное отличие рафинированного и нерафинированного масла в том, что нерафинированное сохраняет полезные вещества. Оно совсем не подходит для жарки, так как при горении начинает окисляться и гореть. Поэтому масло с запахом лучше всего добавлять в салаты.
А вот рафинированное масло идеально для жарки. Оно более жидкое и не имеет яркого вкуса и аромата. Хорошо переносит нагрев и не окисляется, у него больше срок хранения.
Специалисты Управления также напоминают, что жарить на масле можно только один раз.