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Жителям Красноярска рассказали, как выбрать масло для салатов и жарки

В краевом Роспотребнадзоре рассказали о маслах.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре жителям Красноярска рассказали, как выбрать масло для салатов и жарки. Главное отличие рафинированного и нерафинированного масла в том, что нерафинированное сохраняет полезные вещества. Оно совсем не подходит для жарки, так как при горении начинает окисляться и гореть. Поэтому масло с запахом лучше всего добавлять в салаты.

А вот рафинированное масло идеально для жарки. Оно более жидкое и не имеет яркого вкуса и аромата. Хорошо переносит нагрев и не окисляется, у него больше срок хранения.

Специалисты Управления также напоминают, что жарить на масле можно только один раз.

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