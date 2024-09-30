Новую специальность открыли в Хабаровском технологическом колледже

В Хабаровском технологическом колледже появилась новая специальность — «Обеспечение деятельности службы занятости населения». Напомним, что колледж — участники федерального проекта «Профессионалитет». В учебном заведении открыт кластер «Туризм и сфера услуг», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
В рамках новой специальности студенты получат глубокие знания и приобретут профессиональные навыки для работы в государственных структурах социальной сферы.
Накануне на базе Центра занятости населения Хабаровского края проведен мастер-класс «Собеседование» для студентов первого курса и учащихся многопрофильного лицея города Хабаровска.
Ребята познакомились с особенностями работы специалистов службы занятости населения, а также научились составлять резюме.
— Надеемся, что эта встреча поможет нашим будущим абитуриентам определиться с выбором профессии, а студентам — стать профессионалами своего дела! — отметили в Хабаровском технологическом колледже.
Напомним, что создание кластера «Туризм и сфера услуг» позволило обновить материально-техническую базу колледжа до современных требований, создать профильную систему отбора абитуриентов, а также адаптировать образовательные программы под нужды работодателей. Образовательный центр нового типа будет готовить кадры под потребности отрасли туризма и сферы услуг края на основе кластерного подхода.