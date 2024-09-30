Новую специальность открыли в Хабаровском технологическом колледже

Напомним, что создание кластера «Туризм и сфера услуг» позволило обновить материально-техническую базу колледжа до современных требований, создать профильную систему отбора абитуриентов, а также адаптировать образовательные программы под нужды работодателей. Образовательный центр нового типа будет готовить кадры под потребности отрасли туризма и сферы услуг края на основе кластерного подхода.