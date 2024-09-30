Тепло задержится в Новосибирске еще на неделю

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 30 сентября днем температура воздуха прогреется до +16 градусов. В небе будет пасмурно, ожидается небольшой дождь утром. Следующие 5 дней осадков ожидать не стоит.
1 октября станет самым теплым днем недели. Сибиряки смогут насладиться солнечными лучами, тучи рассеются. Столбик термометра поднимется до +21 градуса днем, ночью опустится до +12.
Со 2-го октября в городе снова немного похолодает, максимальная температура со 2 по 4 октября составит +13 градусов. Однако уже к выходным снова начнется потепление. В воскресенье, 6 числа, температура воздуха прогреется до +16 градусов. В небе весь деть будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь.