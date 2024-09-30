Тепло задержится в Новосибирске еще на неделю

Со 2-го октября в городе снова немного похолодает, максимальная температура со 2 по 4 октября составит +13 градусов. Однако уже к выходным снова начнется потепление. В воскресенье, 6 числа, температура воздуха прогреется до +16 градусов. В небе весь деть будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь.