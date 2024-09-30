В Хабаровске открыли новую улицу

«За долгие годы службы Отечеству Игорь Сергеевич внес неоценимый вклад в обеспечение внутренней безопасности Российской Федерации. Весь его профессиональный путь был неразрывно связан с преданностью воинскому долгу и присяге, лучшим традициям офицерского корпуса. Мы стремимся, чтобы на таких примерах воспитывались новые поколения», — отметил генерал-лейтенант Игорь Семиляк.