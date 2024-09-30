В Хабаровске открыли новую улицу

Генерал-полковник Игорь Груднов командовал Восточным округом Росгвардии в Хабаровске с 2016 по 2018 год.
В мероприятии приняли участие врио командующего Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк, вдова Героя России Светлана Груднова, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов и другие. Также присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде нового жилого дома.
«За долгие годы службы Отечеству Игорь Сергеевич внес неоценимый вклад в обеспечение внутренней безопасности Российской Федерации. Весь его профессиональный путь был неразрывно связан с преданностью воинскому долгу и присяге, лучшим традициям офицерского корпуса. Мы стремимся, чтобы на таких примерах воспитывались новые поколения», — отметил генерал-лейтенант Игорь Семиляк.