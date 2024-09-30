Мэр Хабаровска отметил участие НКО в жизни города

Это отметил мэр Сергей Кравчук во время встречи в Хабаровском городском ресурсном центре некоммерческих организаций. Градоначальник подчеркнул:
«В краевой столице зарегистрировано более 1600 некоммерческих организаций. Благодаря им реализуют важные социальные проекты. Весомую поддержку некоммерческим организациям оказывают муниципальные, краевые и федеральные власти за счет грантов. Хабаровские НКО участвуют в конкурсе Президентских грантов».
Участники встречи обсуждали грантовую поддержку. Мероприятие объединило больше 60 человек, в числе которых представители некоммерческого сектора, студенты и преподаватели вузов и ссузов Хабаровска, специалисты муниципальных учреждений социального блока. Участники обменялись информацией о том, какую помощь оказывают в Ресурсном центре НКО, посмотрели презентацию главных грантовых конкурсов, проходящих в России, разобрали основные разделы проектной заявки.
Гостям напомнили, что в планах и дальше проводить подобные встречи. Тем, кому нужны консультации, порекомендовали обращаться по телефону Ресурсного центра НКО 40−91−44.