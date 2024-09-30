Мэр Хабаровска отметил участие НКО в жизни города

Участники встречи обсуждали грантовую поддержку. Мероприятие объединило больше 60 человек, в числе которых представители некоммерческого сектора, студенты и преподаватели вузов и ссузов Хабаровска, специалисты муниципальных учреждений социального блока. Участники обменялись информацией о том, какую помощь оказывают в Ресурсном центре НКО, посмотрели презентацию главных грантовых конкурсов, проходящих в России, разобрали основные разделы проектной заявки.