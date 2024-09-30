В омском аэропорту самолет прервал взлет из-за инцидента на борту

«Аэропорт Омск (Центральный). 28.09.2024 в 11.50 (мск) самолет прекратил взлет из-за срабатывания сигнализации “Вибрация двигателя”. Метеорологические условия; облачности до 5 баллов, НГО 990 м, ветер 170 град 5 м/с, видимость более 10 км, ВПП сухая. ВС — Superjet 100, RA — 89081, рейс ЛЛМ 318 по маршруту Омск — Уренгой», — указано в сообщении телеграм-канала.