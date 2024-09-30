Скончался известный ремесленник-краевед и соавтор омской экспозиции на ВДНХ Перистов

Известно об уникальной технике Николая Перистова, которая предполагает нанесение рельефных изображений на костяных поверхностях со скифской и древнеславянской тематикой. В 1997 году к творческой активности ремесленника добавилась и педагогическая: он является основателем единственной в регионе студии косторезного искусства. С 2006 года он также являлся членом Союза художников России.