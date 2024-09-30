Скончался известный ремесленник-краевед и соавтор омской экспозиции на ВДНХ Перистов

Вечером воскресенья, 29 сентября 2024 года, представители Сибирского культурного центра «Терем» сообщили о трагической утрате в среде региональных ремесленников: за несколько недель до 67-летия не стало заслуженного мастера народных художественных промыслов Омской области Николая Перистова.
Николай Васильевич выбрал для себя довольно необычную, по мнению автора, стезю, занимаясь главным образом резьбой по бивню мамонта.
«Творчески осваивая и развивая традиции сибирской косторезной школы, создал самобытный, авторский стиль, привнес в традицию новую технологию обработки материала, приемы работы с цветным бивнем, расширил ассортимент изделий», — так он представлен на странице собственной студии.
Известно об уникальной технике Николая Перистова, которая предполагает нанесение рельефных изображений на костяных поверхностях со скифской и древнеславянской тематикой. В 1997 году к творческой активности ремесленника добавилась и педагогическая: он является основателем единственной в регионе студии косторезного искусства. С 2006 года он также являлся членом Союза художников России.
По воспоминаниям коллег, Николай Перистов также проявил себя как краевед, этнограф (в том числе участник ряда палеонтологических экспедиций, приоткрывших новые данные о прошлом сибиряков) и даже поэт.
Одной из последних крупных работ ремесленника стала презентация работы из кусочков бивня мамонта под названием «Омская крепость», которая стала частью региональной экспозиции выставки «Россия», проработавшей на ВДНХ до весны 2024 года.
Дата и место прощания с Николаем Васильевичем Перистовым пока неизвестны.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Николая Васильевича Перистова.