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В Иркутске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню туризма

Иркутск, НИА-Байкал — 26 и 27 сентября в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошли туристические форумы «Время отдыхать на Байкале» и «Вкус путешествия».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На них были организована деловая, образовательная и культурная программы, включающие мастер-классы, выступления творческих коллективов, дегустации, лекции, круглые столы и пленарные заседания.

Информационно-туристская служба Иркутска презентовала свой стенд. Гостям рассказали о потенциале города и провели викторину с подарками.

Кроме этого, сотрудники учреждения 27 сентября организовали для туристов экскурсию на ретро-трамвае. Транспорт предоставил МУП «Иркутскгортранс». Как сообщает пресс-служба городской администрации, участниками мероприятия стали гости из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы. Туристическая группа вместе с опытным экскурсоводом проехала по трем старейшим районам города: Октябрьскому, Правобережному и Свердловскому.

«Всего за час мы совершили путешествие из настоящего в прошлое нашего любимого города. Показали туристам памятные места столицы Прибайкалья и достопримечательности, которые редко попадают в автобусные экскурсии», — отметила директор Информационно-туристской службы Иркутска Евгения Федоровская.

туризм и отдых