В Иркутске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню туризма

Кроме этого, сотрудники учреждения 27 сентября организовали для туристов экскурсию на ретро-трамвае. Транспорт предоставил МУП «Иркутскгортранс». Как сообщает пресс-служба городской администрации, участниками мероприятия стали гости из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы. Туристическая группа вместе с опытным экскурсоводом проехала по трем старейшим районам города: Октябрьскому, Правобережному и Свердловскому.