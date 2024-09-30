В Иркутске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню туризма

На них были организована деловая, образовательная и культурная программы, включающие мастер-классы, выступления творческих коллективов, дегустации, лекции, круглые столы и пленарные заседания.
Информационно-туристская служба Иркутска презентовала свой стенд. Гостям рассказали о потенциале города и провели викторину с подарками.
Кроме этого, сотрудники учреждения 27 сентября организовали для туристов экскурсию на ретро-трамвае. Транспорт предоставил МУП «Иркутскгортранс». Как сообщает пресс-служба городской администрации, участниками мероприятия стали гости из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Москвы. Туристическая группа вместе с опытным экскурсоводом проехала по трем старейшим районам города: Октябрьскому, Правобережному и Свердловскому.
«Всего за час мы совершили путешествие из настоящего в прошлое нашего любимого города. Показали туристам памятные места столицы Прибайкалья и достопримечательности, которые редко попадают в автобусные экскурсии», — отметила директор Информационно-туристской службы Иркутска Евгения Федоровская.