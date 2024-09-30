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В Красноярске завершается реставрация дома-музея Красикова

В Красноярске завершается реставрация дома на улице Ленина, 124.

Источник: Соцсети

В Красноярске завершается реставрация дома-музея Красикова, который находится на улице Ленина, 124. Как сообщил министр культуры края Аркадий Зинов, скоро в этом красивом особняке откроется новое учреждение — Центр духовной культуры «Касьяновский дом».

В одноэтажном здании общей площадью 415,1 «квадратов» восстановили фундамент, наружные и внутренние стены, окна, двери, полы, крышу, а также смонтировали новую вентиляцию.

— Центр духовной культуры станет новой культурно-просветительской площадкой, деятельность которой будет направлена на приобщение жителей края к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, — говорит Зинов.

Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова (t.me/av_zinov).

Напомним, что реставрация деревянного дома началась в конце 2021 года.

Здание имеет богатую историю: в начале XIX века здесь жил протоиерей Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. Также он был известен как просветитель и преподаватель, выступавший за открытие в Красноярске библиотек и школ.

Второй хозяин дома — Петр Красиков — был внуком Касьянова. После гимназии учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, там сошелся с марксистами — примкнул к их движению.

За участие в партии «Освобождение труда» его посадили в Петропавловскую крепость, а потом сослали в Сибирь — к родным. В 1897 году в Красноярске познакомился с Лениным. Будущий вождь мирового пролетариата бывал у него в гостях, в том самом доме.

Дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова (t.me/av_zinov).

архитектура