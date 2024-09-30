В Красноярске завершается реставрация дома-музея Красикова, который находится на улице Ленина, 124. Как сообщил министр культуры края Аркадий Зинов, скоро в этом красивом особняке откроется новое учреждение — Центр духовной культуры «Касьяновский дом».
В одноэтажном здании общей площадью 415,1 «квадратов» восстановили фундамент, наружные и внутренние стены, окна, двери, полы, крышу, а также смонтировали новую вентиляцию.
— Центр духовной культуры станет новой культурно-просветительской площадкой, деятельность которой будет направлена на приобщение жителей края к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, — говорит Зинов.
Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова (t.me/av_zinov).
Напомним, что реставрация деревянного дома началась в конце 2021 года.
Здание имеет богатую историю: в начале XIX века здесь жил протоиерей Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. Также он был известен как просветитель и преподаватель, выступавший за открытие в Красноярске библиотек и школ.
Второй хозяин дома — Петр Красиков — был внуком Касьянова. После гимназии учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, там сошелся с марксистами — примкнул к их движению.
За участие в партии «Освобождение труда» его посадили в Петропавловскую крепость, а потом сослали в Сибирь — к родным. В 1897 году в Красноярске познакомился с Лениным. Будущий вождь мирового пролетариата бывал у него в гостях, в том самом доме.
Дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова (t.me/av_zinov).