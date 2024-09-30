В Красноярске завершается реставрация дома-музея Красикова

За участие в партии «Освобождение труда» его посадили в Петропавловскую крепость, а потом сослали в Сибирь — к родным. В 1897 году в Красноярске познакомился с Лениным. Будущий вождь мирового пролетариата бывал у него в гостях, в том самом доме.