Благотворительный проект в Хабаровском крае купил билеты домой десяткам людей

Домой из Хабаровского края смогли вернуться 73 человека, попавших в сложную ситуацию. Им помог проект «Возвращение домой», который проводился ХКОО «Милосердие» при финансовой поддержке комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект был запущен в сентябре прошлого года и действовал на протяжении года в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. С его помощью домой в Николаевск-на-Амуре вернулся мужчина, который приехал в краевую столицу на заработки и был обманут. В Самару уехала пенсионерка, в Красноярский край — ветеран войны. В Нелькан вернулась 83-летняя пожилая женщина.
— Помощь была оказана каждому, кто к нам обращался. Мы проводили индивидуальную беседу. Узнавали проблему человека и составляли персональную дорожную карту помощи. Сперва давали поесть, помыться, переодеться и поспать, после этого узнавали детали истории, выходили на родственников, если таковых нет, или они не могу помочь, то уже самостоятельно решали, как доставить человека к его постоянному месту жительства, — рассказала специалист по социальной работе ХКОО «Милосердие» Марина Потурай.