Благотворительный проект в Хабаровском крае купил билеты домой десяткам людей

— Помощь была оказана каждому, кто к нам обращался. Мы проводили индивидуальную беседу. Узнавали проблему человека и составляли персональную дорожную карту помощи. Сперва давали поесть, помыться, переодеться и поспать, после этого узнавали детали истории, выходили на родственников, если таковых нет, или они не могу помочь, то уже самостоятельно решали, как доставить человека к его постоянному месту жительства, — рассказала специалист по социальной работе ХКОО «Милосердие» Марина Потурай.