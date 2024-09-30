В Приангарье обновили девять школьных спортзалов

Министр образования региона Максим Парфенов напомнил, что благодаря национальному проекту в Приангарье с 2019 года проводят капитальный ремонт спортивных залов в школах сел и малых городов.
«Современные, комфортные и безопасные спортзалы — это стимул для занятий физической культурой, это возможность для ребят развивать свои спортивные таланты, закреплять здоровые привычки, это повышение качества образовательного процесса в целом. Мы стремимся сделать спорт доступным для каждого ребенка, и обновленные спортзалы — важный шаг в этом направлении», — подчеркнул Максим Парфенов.
Глава ведомства сообщил, что общая сумма финансирования работ в этом году — 126,8 млн рублей, из них почти 11 млн рублей выделили из федерального бюджета. В 2024 году в проект вошли три школы Братского района, по две школы Аларского и Боханского районов, а также по одному спортзалу в Тулунском и Усть-Илимском районах. В восьми школах спортзалы готовы полностью, в одной из школ Братского района работы завершатся в ближайшие дни, уточняет пресс-служба областного Правительства.
Максим Парфенов также сообщил, что в 2024 году в Илирской средней школе № 1 и Александровской средней школе в Братском районе помимо спортзалов привели в порядок школьные спортплощадки. Также впервые в этом году для всех девяти школ, включенных в проект, предусмотрены средства на закупку спортивного инвентаря, на эти цели выделено порядка 4,8 млн рублей.
В рамках капремонта заменены оконные и дверные блоки, радиаторы, отремонтирована кровля, проведены внутренние работы, в том числе по утеплению стен, выполнен ремонт воздуховодов, систем водо- и электроснабжения. Приведены в порядок не только сами залы, но и коридоры, инвентарные, тренерские комнаты, раздевалки и душевые.
В обновленных залах уже проводят уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях, спортивные праздники и состязания. Кроме того, во всех школах-участницах капремонта спортзалов действуют школьные спортивные клубы — это обязательное условие для участия в мероприятии президентского нацпроекта «Образование».