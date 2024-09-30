В Приангарье обновили девять школьных спортзалов

Глава ведомства сообщил, что общая сумма финансирования работ в этом году — 126,8 млн рублей, из них почти 11 млн рублей выделили из федерального бюджета. В 2024 году в проект вошли три школы Братского района, по две школы Аларского и Боханского районов, а также по одному спортзалу в Тулунском и Усть-Илимском районах. В восьми школах спортзалы готовы полностью, в одной из школ Братского района работы завершатся в ближайшие дни, уточняет пресс-служба областного Правительства.