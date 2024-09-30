Новое здание Арбитражного суда региона открыли в Иркутске

«Строительство началось в 2019 году. Период был сложный — пандемия, импортозамещение, санкции, но подрядная организация справилась. На месте пустыря создано новое, современное, большое, красивое здание. Перерезая ленточку, мы не только открываем строительный объект. Пусть это станет символом дальнейшего развития Арбитражного суда Иркутской области», — отметил председатель ведомства Антон Иванов.