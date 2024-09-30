Новое здание Арбитражного суда региона открыли в Иркутске

Новое семиэтажное здание включает 34 зала для заседаний, рабочие кабинеты руководства, судей и сотрудников, помещения вспомогательного назначения, присутственные зоны для посетителей. Объект доступен для граждан с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Выполнена архитектурная подсветка здания, во время праздников она будет в виде российского флага. Центральный вход украшает скульптура богини правосудия Фемиды.
«Строительство началось в 2019 году. Период был сложный — пандемия, импортозамещение, санкции, но подрядная организация справилась. На месте пустыря создано новое, современное, большое, красивое здание. Перерезая ленточку, мы не только открываем строительный объект. Пусть это станет символом дальнейшего развития Арбитражного суда Иркутской области», — отметил председатель ведомства Антон Иванов.
В церемонии участвовали руководители судебных органов разной юрисдикции, правительства региона и Законодательного собрания, мэрии, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
«Это современное здание, оборудованное по последнему слову техники, комфортные и безопасные для сотрудников и посетителей помещения. Желаю успешной и результативной деятельности всему коллективу Арбитражного суда Иркутской области, дальнейших успехов в работе на благо Иркутска, региона, страны», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Руководитель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев передал Антону Иванову символичный ключ от нового объекта от 800 человек, которые принимали участие в проектировании и возведении здания.