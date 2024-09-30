Новосибирцам рассказали, когда отключат все городские фонтаны

Городские фонтаны Новосибирска отключат 30 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
При этом Центральный фонтан города закроется 6 октября. Сезон завершится лазерным шоу. Последнее представление состоится 6 октября, c 20:24 до 21:00 и с 21:24 до 22:00, сообщают в дирекции городских парков.
Сейчас специалисты МКУ «Горфонтан» уже приступили к подготовке объектов к зимнему сезону. Отключение будет происходить поэтапно.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о прорывах труб в начале отопительного сезона в некоторых районах города.