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Новосибирцам рассказали, когда отключат все городские фонтаны

Последнее закрытие пройдет с лазерным шоу.

Источник: Комсомольская правда

Городские фонтаны Новосибирска отключат 30 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

При этом Центральный фонтан города закроется 6 октября. Сезон завершится лазерным шоу. Последнее представление состоится 6 октября, c 20:24 до 21:00 и с 21:24 до 22:00, сообщают в дирекции городских парков.

Сейчас специалисты МКУ «Горфонтан» уже приступили к подготовке объектов к зимнему сезону. Отключение будет происходить поэтапно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о прорывах труб в начале отопительного сезона в некоторых районах города.

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