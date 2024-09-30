Приметы на день Веры, Надежды и Любви: что нельзя делать 30 сентября 2024 года

В понедельник, 30 сентября, отмечается церковный праздник Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а также вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. В народном календаре — праздник Всесветные бабьи именины.
Что можно делать 30 сентября:
- в старину было принято хозяйкам печь пироги, а мужчина должен был накормит свою вторую половинку чем-то сладким;
- еще одна старинная примета — женщины устраивали плач. Считалось, что весь год тогда не будет поводов для слез;
Что нельзя делать 30 сентября:
- женщинам браться за тяжелую работу, иначе можно заболеть;
- заниматься рукоделием;
- устраивать застолья, торжества, походы в гости (исключение составляет встреча с родственниками или если навестить одинокого человека);
- выяснять отношения;
- пересчитывать деньги, совершать крупные покупки;
Народные приметы:
- на улице похолодало — зима рано придет;
- сильный ветер — к ненастью;
- солнце светит — в октябре будет тепло, а осень — затяжной.