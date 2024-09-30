Приметы на день Веры, Надежды и Любви: что нельзя делать 30 сентября 2024 года

В понедельник, 30 сентября, отмечается церковный праздник Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а также вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. В народном календаре — праздник Всесветные бабьи именины.