Кравец высказался о возможном возвращении в омский «Авангард»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после победы над СКА (5:4) высказался о возможном возвращении в омский «Авангард». На вопрос журналиста о том, жалеют ли в Омске о расставании с ним, Кравец ответил, что не думает об «Авангарде».
«К Омску возвращаться не будем, это история. Как они там сами что думают, я уже практически в Китае», — сказал Кравец.
Под руководством Михаила Кравца «Куньлунь» занимает 10 место в турнирной таблице в Западной конференции. В 10 играх команда одержала четыре победы и шесть поражений.
У «Авангарда» из 10 игр только три победы и семь поражений. Но вместе с тем команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Сегодня, 30 сентября, омичи встречаются дома с «Сибирью». Игра состоится в 19:30 по омскому времени.