Кравец высказался о возможном возвращении в омский «Авангард»

У «Авангарда» из 10 игр только три победы и семь поражений. Но вместе с тем команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Сегодня, 30 сентября, омичи встречаются дома с «Сибирью». Игра состоится в 19:30 по омскому времени.