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Кравец высказался о возможном возвращении в омский «Авангард»

Для него «ястребы» уже стали историей. Тренер не намерен возвращаться.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после победы над СКА (5:4) высказался о возможном возвращении в омский «Авангард». На вопрос журналиста о том, жалеют ли в Омске о расставании с ним, Кравец ответил, что не думает об «Авангарде».

«К Омску возвращаться не будем, это история. Как они там сами что думают, я уже практически в Китае», — сказал Кравец.

Под руководством Михаила Кравца «Куньлунь» занимает 10 место в турнирной таблице в Западной конференции. В 10 играх команда одержала четыре победы и шесть поражений.

У «Авангарда» из 10 игр только три победы и семь поражений. Но вместе с тем команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Сегодня, 30 сентября, омичи встречаются дома с «Сибирью». Игра состоится в 19:30 по омскому времени.

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