Снег выпал в Иркутске 30 сентября

Утро, 30 сентября, в Иркутске началось необычно — со снега. Правда, он был мелкий и почти незаметный, но городские соцсети сразу наполнились комментариями. Люди разделились на два лагеря: одни радуются смене сезона, другие — грустят, что надвигается зима. О мокром снеге предупреждали и в Иркутском Гидрометцентре.