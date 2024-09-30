Снег выпал в Иркутске 30 сентября

Утро, 30 сентября, в Иркутске началось необычно — со снега. Правда, он был мелкий и почти незаметный, но городские соцсети сразу наполнились комментариями. Люди разделились на два лагеря: одни радуются смене сезона, другие — грустят, что надвигается зима. О мокром снеге предупреждали и в Иркутском Гидрометцентре.
— Слабые осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Иркутске и на Байкале. В Братске пройдет дождь, — поделились в метеобюро.
Мокрый снег 30 сентября прогнозируют и в остальных частях Иркутской области. Наблюдать снег в сентябре смогут жители северных районов, только придет он в сопровождении дождя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что днем в областном центре воздух прогреется до +8. А в регионе при областной погоде возможны заморозки.