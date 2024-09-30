В Нижнеудинске в этом году введут в эксплуатацию четыре блок-секции для медработников и переселенцев из аварийного фонда

Здания находятся в микрорайоне «Восточный». Дом для медиков полностью готов, сейчас идет его приемка в эксплуатацию. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с ходом работ на месте ознакомился министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
«Подрядчик завершил строительство пятиэтажного 33-квартирного дома для медиков. На этой неделе государственный строительный надзор намерен выдать заключение о соответствии выполненных работ проектной документации. В ближайшее время медики получат ключи от квартир», — сказал Александр Галкин.
Рядом с этим домом завершается строительство еще четырех блок-секций на 125 квартир. В них будут жить переселенцы из аварийного жилищного фонда Нижнеудинска. Объекты возводят по адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019—2025 годах». В работах задействованы 37 человек и семь единиц техники.
В двух блок-секциях завершено строительство наружных стен и внутренних перегородок, подключены все внешние инженерные сети, ведется монтаж фасада, укладка керамической плитки, уложен кафель на балконах, установлено лифтовое оборудование, начаты работы по заливке отмостки. Общая готовность этих объектов составляет 90% и 86%, отмечает пресс-служба облправительства.
«По состоянию на 27 сентября 2024 года по региональной программе в Нижнеудинске переселен 71 человек из 33 жилых помещений общей площадью 1,64 тысячи квадратных метров. Для реализации программы в Нижнеудинске необходимо переселить 406 граждан из 8,01 тыс. квадратных метров жилья. Для реализации мероприятий необходимо 158 помещений. Введение в эксплуатацию четырех блок-секций позволит практически завершить программу», — уточнил Александр Галкин.
Также министр строительства Иркутской области ознакомился с ходом строительства улично-дорожной сети в микрорайоне «Восточный». Там выполнены подготовительные работы. В ближайшие дни подрядная организация намерена приступить к асфальтированию. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.