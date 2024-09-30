В Нижнеудинске в этом году введут в эксплуатацию четыре блок-секции для медработников и переселенцев из аварийного фонда

Рядом с этим домом завершается строительство еще четырех блок-секций на 125 квартир. В них будут жить переселенцы из аварийного жилищного фонда Нижнеудинска. Объекты возводят по адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019—2025 годах». В работах задействованы 37 человек и семь единиц техники.