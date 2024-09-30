Чем подкормить клубнику осенью?

Хотите в следующем году большой урожай клубники — позаботьтесь об этом еще осенью. Одним из лучших способов будет подкормить растения. Способов подкормки огромное количество и мы расскажем об основных.
Предпочитаете органику у себя на огороде? Тогда используйте для подкормки помет и крапиву. Для использования птичьего помета в качестве удобрения, разбавьте помет водой в пропорции 1:20 и дайте раствору настояться в течении 2 суток. После обильно полейте между ягодными кустами, избегая попадания на листву растения.
Хорошей идеей будет обильно полить грядку перед подкормкой, так вы добьетесь лучшего эффекта.
Кроме благотворного влияния на кустики клубники, птичий помет способствует восстановлению микрофлоры и кислотности почвы. Но надо помнить, что передозировка этого удобрения может привести к накоплению нитратов.
Еще одним органическим удобрением может служить крапива. Она хорошо напитает почву калием и железом. Приготовить настой крапивы также стоит правильно: ведро или бочку на 2 3 заполняют крапивой, доливают до конца водой и оставляют бродить на 7−10 дней. Спустя это время разводят полученный настой водой в соотношении 1:10 и поливают полученной жидкостью клубнику под корень.
Прекрасно отзывается клубника на минеральные осенние комплексные калийно-фосфорные удобрения. В качестве их замены можно использовать суперфосфат (10 г вещества разводят в 10 литрах воды), калийную соль (20 г соли на 10 л воды) или смесь калийной соли (20 г) и нитрофоски (2 ст.л) на 10 л воды.
Некоторые дачники осенью смешивают суперфосфат с золой или перегноем, и также остаются очень довольны результатом.
Какой бы вид осенней подкормки клубники вы ни выбрали, помните, что лучше всего ее проводить после обрезки ненужных листьев и перед предзимним мульчированием.