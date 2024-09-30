Чем подкормить клубнику осенью?

Еще одним органическим удобрением может служить крапива. Она хорошо напитает почву калием и железом. Приготовить настой крапивы также стоит правильно: ведро или бочку на 2 3 заполняют крапивой, доливают до конца водой и оставляют бродить на 7−10 дней. Спустя это время разводят полученный настой водой в соотношении 1:10 и поливают полученной жидкостью клубнику под корень.