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В детстве хотели стать врачами 24% москвичей

Аналитики центра «Профессии будущего» провели исследование и выяснили, кем москвичи хотели стать в детстве. Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении RT, 24% респондентов мечтали о профессии врача.

Источник: Freepik

Второй по популярности стала профессия учителя — так ответили 22% опрошенных, отметили эксперты.

Согласно опросу, третью и четвёртую позиции в списке заняли творческие специальности — 18% голосов было отдано за профессию актёра и 14% — за художника.

9% респондентов в детстве мечтали стать полицейскими, а 8% — космонавтами, подчёркивается в исследовании.

Меньше всего участники опроса мечтали о работе блогером — за неё отдали 6% голосов.

«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления сегодня есть все возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.

По её словам, самыми перспективными направлениями как для смены профессии, так и для карьерного роста являются промышленность, сфера услуг, торговая и транспортная отрасль, IT.

Всего в опросе приняли участие 630 респондентов.

Ранее аналитики провели опрос среди россиян, желающих пройти переобучение и сменить специальность, и выяснили, какие профессиональные направления их интересуют и почему.