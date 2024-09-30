В детстве хотели стать врачами 24% москвичей

«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления сегодня есть все возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.