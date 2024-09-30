В детстве хотели стать врачами 24% москвичей

Второй по популярности стала профессия учителя — так ответили 22% опрошенных, отметили эксперты.
Согласно опросу, третью и четвёртую позиции в списке заняли творческие специальности — 18% голосов было отдано за профессию актёра и 14% — за художника.
9% респондентов в детстве мечтали стать полицейскими, а 8% — космонавтами, подчёркивается в исследовании.
Меньше всего участники опроса мечтали о работе блогером — за неё отдали 6% голосов.
«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления сегодня есть все возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.
По её словам, самыми перспективными направлениями как для смены профессии, так и для карьерного роста являются промышленность, сфера услуг, торговая и транспортная отрасль, IT.
Всего в опросе приняли участие 630 респондентов.
Ранее аналитики провели опрос среди россиян, желающих пройти переобучение и сменить специальность, и выяснили, какие профессиональные направления их интересуют и почему.