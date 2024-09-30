Омск ждет бабье лето

По данным сервиса Gismeteo, 2 октября станет прохладнее: днем температура будет +11 градусов, а ночью опустится до +6. С 3 по 6 октября температура в течение дня поднимется до +15 градусов, но ночи останутся холодными — не выше +3. Первая неделя октября будет солнечной и без дождей, но в воскресенье, 6 октября, возможна облачность и небольшой дождь.