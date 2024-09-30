Омск ждет бабье лето

В начале октября в Омске ожидается бабье лето. После холодных дней воздух снова прогреется до +21 градуса. Самый теплый день будет 1 октября, когда солнце согреет город.
По данным сервиса Gismeteo, 2 октября станет прохладнее: днем температура будет +11 градусов, а ночью опустится до +6. С 3 по 6 октября температура в течение дня поднимется до +15 градусов, но ночи останутся холодными — не выше +3. Первая неделя октября будет солнечной и без дождей, но в воскресенье, 6 октября, возможна облачность и небольшой дождь.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 7 октября температура начнет понижаться: ожидается +7…+9 градусов, и к концу месяца она упадет до +2. Тем не менее, в начале недели будет приятно тепло. 30 сентября днем температура достигнет +18…+23 градусов, и осадков не предсказывают.