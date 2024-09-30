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Омский «Авангард» рассматривает обмен Ивана Николишина

Нападающий не оправдывает ожидания.

В омском хоккейном клубе «Авангард» назревают изменения: руководство рассматривает возможный обмен нападающего Ивана Николишина. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

28-летний хоккеист присоединился к «Авангарду» в 2023 году из хабаровского «Амура». Его контракт действует до конца сезона 2025−2026 годов.

В прошедшем сезоне 2023−2024 годов Николишин набрал 25 очков (10 голов и 15 передач) в 65 матчах регулярного чемпионата и 3 очка (2 гола и 1 передача) в 12 матчах плей-офф.

Однако в текущем сезоне дела у игрока идут не так хорошо: в 10 матчах он сделал только одну передачу. Это насторожило руководство клуба, и они начали искать новые варианты.