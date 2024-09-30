Екатеринбуржцы просят перенести миграционный центр из Пионерского

Авторы идеи о переносе считают недопустимым то, что миграционный центр находится в самом центре Пионерского, рядом со школами, детскими садами, «Парк-Хаусом» и Основинским парком. «Мигранты сбиваются в группы, кричат, ругаются матом, пристают к девушкам, оккупируют соседние дворы, курят под окнами жилых домов. Нужду справляют прямо во дворах, на замечания реагируют агрессией, оскорбляя как граждан, так и страну в целом. Кушают фастфуды тут же, во дворах, и тут же оставляют за собой мусор. В близлежащих скверах и парках организуют стихийные лежбища», — говорится в сообщении.