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У летевшего в Омск самолета отказал автопилот

Superjet 100 и Hawker 800 вернулись на землю.

Источник: Комсомольская правда

28 сентября в омском аэропорту произошли два инцидента с самолетами, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Первый случай — самолёт Superjet 100 авиакомпании «Ямал» должен был вылететь в Новый Уренгой в 14:50. Однако взлет был прерван из-за сигнала «Вибрация двигателя». После проверки, борт смог улететь в 19:35.

Второй инцидент произошел с рейсом авиакомпании «Вельталь-авиа» из Нерюнгри в Омск. Самолёт Hawker 800, после взлета, столкнулся с проблемой — отказал автопилот. Экипаж сообщил об этом авиадиспетчеру и продолжил полет в ручном режиме. Самолет поменял высоту и успешно приземлился в Омске. Все прошло без происшествий.