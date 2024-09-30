У летевшего в Омск самолета отказал автопилот

Второй инцидент произошел с рейсом авиакомпании «Вельталь-авиа» из Нерюнгри в Омск. Самолёт Hawker 800, после взлета, столкнулся с проблемой — отказал автопилот. Экипаж сообщил об этом авиадиспетчеру и продолжил полет в ручном режиме. Самолет поменял высоту и успешно приземлился в Омске. Все прошло без происшествий.