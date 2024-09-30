В Воронеже в пострадавших от БПЛА квартирах меняют окна

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Петрин.
— Специалисты также продолжают вести замеры стекол в других квартирах. Работы по их монтажу будут проводиться по мере изготовления, чтобы максимально быстро выполнить весь требуемый объем в кроткие сроки, — сказал глава столицы Черноземья.
Напомним, что в воскресенье, 29 сентября, Воронежскую область пытались атаковать 17 БПЛА. Силами РЭБ и ПВО они были подавлены и уничтожены. От падения элементов беспилотников на земле были разрушения.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что воронежцам пострадавших квартир от атаки БПЛА временное жилье не потребовалосьВоронежцы опубликовали видео с пролетевшим над городом БПЛАВ Воронеже и пригородах после падения БПЛА возникло несколько пожаров.